La salud en estado de emergencia

En la Comuna 8 la situación sanitaria es alarmante: a la importante suba de casos de dengue (en su mayoría focalizados en el sur de la Ciudad) se suman la falta de insumos y profesionales de la salud que no dan abasto para atender a la población de más de 230 mil habitantes que se concentran en Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.

Sobre esta cuestión se expresó Julián Morinigo, integrante de la Comisión de Salud del Consejo Consultivo Comunal 8. En diálogo con FRECUENCIA ZERO precisó: “La situación es muy grave: hay inseguridad tanto para pacientes como para trabajadores de la salud. Hay falta de recursos humanos, en enfermería, médicos, técnicos y administrativos, tanto en los CESAC como en el Hospital Grierson. Esto genera guardias saturadas y profesionales agobiados, extenuados. No hemos tenido una respuesta institucional del ministro Quirós sobre estos temas, ni sobre otros como el seguimiento de pacientes psiquiátricos”.

Asimismo, puntualizó sobre la particularidades de la comuna, que hacen que la situación sea insostenible si las autoridades no intervienen para facilitar soluciones: “En el Grierson hubo una reunión donde se planteó un pedido desesperado de ayuda, no dan abasto con la cantidad de pacientes. La comuna 8 está devastada, es la comuna más pobre de la Ciudad, es la que tiene menor infraestructura. En la mesa de salud se reúnen la Defensoría del Pueblo de CABA, el Ministerio Público de la Defensa de CABA, las autoridades del Hospital Grierson y 3 CESAC ( Nº3,Nº 18 y Nº 43), organizaciones sociales como la CCC ( Corriente Clasista y Combativa), el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Barrios de Pie, La Dignidad, La Garganta Poderosa. Somos más de 50 personas que nos reunimos mensualmente, no es el reclamo de un solo sector”.

Para dar una noción del alcance de la crisis sanitaria, Morinigo aportó cifras sobre las consecuencias que acarrea la falta de profesionales de la salud: “En la Ciudad nos dieron el dato de que hay 8000 cirugías suspendidas, en la comuna 8 son 70. Por ejemplo, se pidieron 3 anestesistas y solo autorizaron 1. Ahora abrieron un concurso, pero esto demora y la necesidad es urgente. Pediatría es el área más necesitada. Por eso pedimos que haya más personal, pero para esto hay que dar la comodidades necesarias, en seguridad, logística, iluminación, infraestructura. Sin esto, nadie quiere concursar para brindar servicio en esta zona. Es necesario crear un corredor seguro para los centros de salud, hasta este punto llegamos”.