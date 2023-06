La pobreza alcanzó al 21,8% de los porteños en el primer trimestre

Según el último informe elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad (DGESYC), la pobreza alcanzó al 15,8% de los hogares y al 21,8% de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, durante el primer trimestre de 2023.

De estos hogares, el 10,3% son pobres no indigentes y 5,5% indigentes; mientras que de la pobreza total, el 13,4% son pobres no indigentes y 8,4% son indigentes. Las cifras superaron los porcentajes del mismo período de 2022.

El director ejecutivo del Centro de Estudios en Derecho del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, aseguró que la pobreza crece porque el desorden macroeconómico de la Argentina lo permite. «Lamentablemente, esto va en crecimiento», sostuvo.

Según el ex director Nacional de Defensa del Consumidor en diálogo con FRECUENCIA ZERO; «con este índice de inflación, se generan alrededor de 9 mil pobres por día en el país, y no observa medidas de mediano y largo plazo para revertir la situación. En este sentido, señaló que bajar la inflación llevaría entre 3 y 4 años».