Massa quiere poner en jaque al FMI 

La negociación del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en una instancia delicada. Por el momento, el organismo se niega a anticipar desembolsos y estaría dispuesto a girar tan solo USD 1.000 millones, por lo que la Argentina decidió postergar el pago de los vencimientos para fin de mes. En este contexto, Sergio Massa mantuvo una reunión con el Ministro de Finanzas de Egipto, Mohamed Maait, país que, junto con la Argentina, suma el 70% de la capacidad prestable del FMI. Si ambos países se negaran a pagar, la entidad se enfrentaría a un escenario vulnerable.

Sin embargo, José Castillo, analista económico, sostuvo que no ve viable la jugada: “cuando uno juega al truco varias veces con alguien ya le conoce las mentiras, ¿alguien le puede creer en el fondo a Sergio Massa de que no va a pagar? la verdad que no”. En este sentido, el especialista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, expresó que el temor del gobierno es afrontar una corrida cambiaria en plena campaña electoral, por lo que el ministro de Economía estaría dispuesto a recurrir al SWAP con China y a las exportaciones para evitar entrar en cesación de pagos.

En el comienzo de la semana, un equipo de Economía se disponía a viajar Washington para cerrar el acuerdo, pero la demora de decisión del FMI retrasó el encuentro: “la realidad es que estamos terminando la semana y el FMI todavía no dijo nada de la Argentina; hoy estamos igual que hace una semana o que hace dos meses”, agregó Castillo. De esta forma, la estrategia de Massa no cambiaría el mapa de situaciones y el oficialismo atravesaría una difícil campaña electoral, con un contexto económico adverso.