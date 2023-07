Cómo detectar noticias falsas en la campaña electoral

La popularidad y el fácil acceso a plataformas de Inteligencia Artificial, así como también a simples programas de edición, permiten la construcción de noticias que circulan en las redes sociales y que pueden ser falsas. El fenómeno de las fake news no es nuevo, pero en tiempos de campaña electoral hay que estar más atentos que nunca. Milena Rosenzvit, Jefa de Educación de Chequeado y coordinadora de cursos de chequeado rápido para periodistas, explicó que “esto pasa en todo el mundo” y que la clave “es ver la fuente, si quien dice algo es efectivamente esa persona, entrar a otros medios y ver si otros también dijeron lo mismo”.

La experta, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, afirmó: “que aparezca en los medios no quiere decir que sea cierto, no porque algo se viralice es verdadero”. Además, dio recomendaciones para conocer la veracidad de las imágenes que pueden aparecer en internet: “sirve mucho buscar la imagen que uno quiere chequear en buscadores, ver si aparece publicada en otro momento o si corresponde a otro lugar, porque muchas veces la foto es real, pero sacada de contexto”, agregó. También sugirió realizar una búsqueda inversa de imágenes, al hacer clic derecho en la misma y dirigiéndose a “buscar imagen con Google”.

Asimismo, Rosenzvit comentó que Chequeado coordina una alianza con más de 100 medios de la Argentina, llamada “Reverso”, que se dedica a identificar desinformaciones electorales. Respecto de la existencia de legislación sobre la difusión de noticias falsas, sostuvo que “hubo intentos en algunos países para penalizarlo, pero hay espacio para alguna política que limite la libertad de expresión” porque “es difícil definir qué es verdadero y qué es falso”. En consecuencia, la especialista enfatizó que “hay que fortalecer un buen periodismo con políticas de educación mediática”.