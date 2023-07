El apoderado del PRO cruzó a Juan Manuel López por sus dichos

Juan Pablo Allan, senador provincial, precandidato a intendente de La Plata y apoderado del PRO en la provincia de Buenos Aires, se expresó en relación a los dichos del diputado nacional Juan Manuel López, quien dijo que un eventual gobierno de Patricia Bullrich podría asemejarse a la serie de 2001. En este sentido, Allan expresó: “el exabrupto de López está claro y no debe repetirse, hay que mantenernos dentro de los márgenes razonables; algunos dirigentes están jugando al límite razonable de una interna”. Además, agregó: “compartimos hacia dónde quiere ir la Argentina, pero tenemos diferencias en el cómo, en los estilos, las velocidades, ahí es donde debe centrarse la discusión y no caer en golpes bajos innecesarios”.

El senador provincial, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, habló también de las diferencias entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: “Horacio cree que las propuestas necesitan un consenso del 70%, Patricia dice que el voto te da la autoridad para hacer esas reformas y los consensos vienen después; reunir ese 70% puede llevar muchísimo tiempo y la Argentina no tiene mucho tiempo”. Allan manifestó también que “la próxima gestión tiene poco margen de error, no hay márgenes para equivocarse” porque “si pifiamos, quizás sea la última oportunidad para evitar el éxodo de nuestros jóvenes”.

El precandidato a la intendencia de la ciudad de La Plata habló de su enfrentamiento con el actual intendente, Julio Garro, y denunció que “trabajadores y empleados de la municipalidad que decidieron participar de la candidatura de Bullrich, vieron sorpresivamente que no se depositaron sus sueldos y aguinaldos”. De esta manera, según Allan, alrededor de 50 personas “siguen sin cobrar su salario por el trabajo realizado”, por lo que desde su espacio presentaron una medida cautelar. Como consecuencia, el senador afirmó que se vieron “en la obligación de armar un bloque aparte mientras subsiste la situación”.