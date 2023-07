Polémica por la propuesta de blindaje con el FMI de Bullrich

Esta semana, la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expuso en La Rural su propuesta para levantar el cepo cambiario en los primeros días de su eventual gobierno: blindarse de dólares con el FMI. A partir de allí, la dirigente fue duramente criticada por propios y ajenos, debido a que la Argentina ya contrajo una deuda con el organismo en 2018 y recibió USD 45 mil millones que actualmente sigue intentando pagar. Frente a esto, José Castillo, analista económico, sostuvo que “el FMI no le va a prestar nada más a la Argentina” y que la propuesta de Bullrich remite a “la operación más fracasada de la historia económica argentina”.

El especialista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, explicó que en 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa recibió USD 10 mil millones del FMI, sumado a otros aportes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y del propio gobierno español, que “estaba muy interesado en el país porque era el principal actor de las privatizaciones en Argentina”. Sin embargo, Castillo relató: “como Argentina no cumplió con las medidas de ajuste pedidas por el fondo, la entidad no quiso dar nada y en los primeros días de marzo renunció Machinea, ex ministro de economía, y ahí empezó todo el proceso rumbo a diciembre de 2001”.

En este sentido, el analista se refirió a las propuestas económicas de los tres principales candidatos presidenciales: “vos tenes de un lado a una candidata como Bullrich, que no tiene idea de nada, del otro lado tenes al equipo de Larreta que sí coincide en la necesidad de un fuerte ajuste para ganar confianza y renegociar con el fondo, y tenes al equipo de Massa haciendo cosas que no nos llevan a nada y que, en el hipotético caso que gane, seguirán negociando el acuerdo con el FMI”. Contundente, José Castillo expresó: “acá hay que parar la pelota, Argentina no tiene ninguna posibilidad de no ir a una crisis a costa de los trabajadores y los sectores populares, lo que va a terminar pasando es que esto pueda explotar como en 2001”.