Todo lo que hay que saber sobre Boleta Única Electrónica

El próximo domingo, los porteños participarán de las PASO de una forma diferente, respecto de los comicios del resto del país: para elegir cargos nacionales, utilizarán la boleta tradicional en papel, mientras que para cargos locales, deberán emplear la Boleta Única Electrónica. Facundo Galván, politólogo y especialista en Sistemas Electorales de “Cultura Democrática”, explicó cómo será el procedimiento paso a paso.

En primer lugar, recomendó ingresar a www.padron.gob.ar y llevar anotado el número de mesa y, sobre todo, el número de orden para agilizar el trabajo de las autoridades. Luego, presentar el DNI vigente en formato físico, ya que no se podrá votar con el DNI digital. Asimismo, el experto indicó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que “en caso de haberlo perdido o que haya sido robado, debe realizarse una denuncia en la comisaría y luego presentarlo como comprobante por no haber ido a votar”. A continuación, se procede a votar de la forma tradicional con la boleta de papel: “las autoridades darán un sobre para ingresar a un biombo de cartón donde van a estar todas las boletas en forma ascendente y se podrá elegir presidente y vice, diputados y senadores nacionales y representantes de Ciudad ante el Mercosur.

El elector deberá dirigirse a una primera urna y depositar su voto en un sobre. Sin embargo, luego la autoridad de mesa le entregará una boleta única electrónica, de la cual retirará un troquel de seguridad: “con el resto de la boleta nos dirigimos a la máquina, la colocamos en la pantalla y aparecerán dos opciones: votar por agrupaciones políticas o por categorías; se debe ubicar correctamente la boleta y hacer la elección; también se puede votar en blanco”, agregó Galván. Seguidamente, la urna electrónica hará un doble registro: uno en papel, es decir, se realizará un registro en termo impresión en papel y otro dentro de la máquina. El votante deberá depositar la boleta en una segunda urna y entregar otro troquel que deberá analizar la autoridad de mesa para determinar que sea la misma boleta.

Facundo Galván especificó también que “hay cierta confusión respecto del momento de votación, ya que recién voto cuando deposito la boleta en la urna, mientras que cuando se imprime la boleta de la máquina es solo una preferencia”. Además, aclaró que el registro de infractores se mantiene, y los que no puedan acudir a la elección del domingo deberán entregar certificados en papel en la calle Tucumán al 1320.