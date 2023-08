El «Ninja» Cannetti podría cerrar su carrera en el Luna Park

Mientras atraviesa un tiempo de recuperación por una serie de lesiones, Guido «Ninja» Cannetti planifica su retiro a los 43 años. En ese marco, se abre la posibilidad de despedirse en el Luna Park durante 2024, cumpliendo un sueño trunco desde hace varios años por falta de rival.

«Me gustaría hacer una despedida grande en la Argentina, que la gente venga a verme, y disfrute de alguien de primer nivel y una velocidad distinta, como la tuve toda mi vida», comentó Cannetti, quien además tendría la posibilidad de que sus hijos lo sigan en vivo por primera vez.

«El deporte me dió todo lo que me tenía que dar y yo le di más de lo que podía. Estoy en una etapa en la que si no peleo más no tengo problema y si lo hago buenísimo», afirmó en diálogo con FRECUENCIA ZERO.

Por último, el «Ninja» confirmó que llegará el momento de disfrutar a su familia tiempo completo y hacer el duelo deportivo para transformarse en uno de los mejores entrenadores del mundo.