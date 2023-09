Se comenzó a debatir la reducción de la jornada laboral

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo la primera reunión informativa para comenzar a debatir los proyectos de ley para reducir la jornada laboral, que actualmente es de 48 horas semanales. Uno de esos proyectos es el de la diputada nacional Claudia Ormachea, vicepresidenta de la comisión, que presentó una iniciativa para reducir la jornada a 36 horas semanales, un total de 6 horas diarias: “nuestro trabajo como legisladores es pensar herramientas que mejoren la calidad de las personas; no sé si se aplicará ahora o si habrá dictamen, pero no podemos seguir esperando el avance de la tecnología y que tengamos sectores donde se pierdan puestos de trabajo, tenemos que estar preparados para darle respuesta a los trabajadores”, expresó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la diputada nacional analizó el tratamiento en la reunión informativa y comentó que se planteó la posibilidad de establecer una gradualidad en la legislación, además de contemplar la heterogeneidad de sectores y funciones: “en economía vos tenes diversidad y los sistemas de producción son diferentes, así que debemos buscar la conveniencia para poder aplicar esta ley de reducción”, sostuvo. Asimismo, afirmó que la iniciativa “va a producir trabajo”, pero que “una ley en sí no los va a generar”: “se necesita un proyecto económico que se preocupe por generar esos puestos de trabajo, por la producción, por el valor agregado y por los trabajadores, eso es lo que va a ir modificando esta condición”, agregó.

Ormachea también se refirió a la problemática de las horas extra en el mundo laboral: “los trabajadores hacen entre 5 y 6 horas extra, y las empresas prefieren pagar esas horas extra en vez de contratar otro trabajador, por eso este proyecto contempla esta situación para que se dé una mejor redistribución del trabajo”. Además, apuntó contra el vicepresidente de Política Social de la UIA, Julio Cordero, quien se manifestó en contra de la propuesta: “Cordero fue histriónico y dio su punto de vista, él planteó para qué hacer esta reforma si en el trabajo es feliz; yo no lo comparto, creo que el trabajo dignifica, pero no quiere decir que el trabajador no tenga 8 horas para trabajar, 8 para disfrutar y 8 para descansar; parece que para una parte de la población no tiene que haber derecho a vacacionar, a tener tiempo libre u ocio”.