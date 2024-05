Victoria fantasma contra la inflación

El presidente Javier Milei festejó con un grito de gol el regreso de la inflación a un dígito. Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor de abril fue del 8,8%, en tanto se acumuló un 65% desde el mes de enero. Sin embargo, el economista José Castillo relativizó el “triunfo” del gobierno: “ese 8,8% se logró con una caída bestial de la actividad económica, mensualmente es la inflación más alta del planeta”, manifestó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico criticó que el ejecutivo catalogue la cifra como un éxito “mientras deja congelados salarios, jubilaciones y echa gente”. En ese sentido, explicó que “todavía no hay datos oficiales de desempleo, pero se estima que 100 mil personas ya perdieron su trabajo”. Asimismo, sostuvo que la baja de la inflación se concretó gracias a la “trampita” de “patear el aumento de las tarifas” porque “si no hubiesen corrido los aumentos de abril, el índice hubiese sido de 11% o 12%”.

José Castillo también arremetió contra la política económica del gobierno y denunció que “todos los mercados están abiertos, excepto dos: el mercado de trabajo y el mercado del tipo de cambio”. En concreto, apuntó contra la secretaría de trabajo, ya que “se encarga que las negociaciones paritarias no sean libres ni superen la inflación” y se refirió a la mantención del cepo que hace que “los importadores sigan aumentando sus deudas”.