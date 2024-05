El dólar blue vuelve a ser récord

La cotización paralela sacudió al gobierno esta semana. Es que el blue aumentó $150 en los últimos 4 días y ya alcanzó la inédita cifra de $1300. De esta forma, la brecha con el dólar oficial se extiende a un 45,99%, su máximo nivel desde el mes de febrero. A pesar de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que ello no impactará en los precios, el economista José Castillo sostuvo que “si esta situación se extiende por 2 o 3 días más y llegamos a $1600, empieza el juego de la inflación” nuevamente.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico explicó los posibles motivos de esta aparente corrida cambiaria: “en el corto plazo, no te alcanzan los dólares, tenes reservas negativas y no te prestan plata; podés sostener esa cotización un tiempo, pero a la larga se te escapa; además, el Banco Central se pasó de rosca bajando la tasa de interés, que ahora está dando en torno al 3% mensual, por lo que todos los asesores financieros recomendaron a sus clientes pasarse al dólar”.

En este contexto, José Castillo reiteró que “el gobierno tiene el tipo de cambio atrasado” y que “los exportadores no están liquidando”, lo que dificulta que el Ejecutivo se esté beneficiando del mejor momento de la cosecha. Asimismo, alertó sobre las maniobras para controlar la posible corrida: “acá volvió la modalidad kirchnerista de llamar a los amigos para que vendan sus bonos propios y llenar de dólares las cuevas para frenar la cotización, pero por cuánto tiempo más podrán hacerlo”.