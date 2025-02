Los Beatles y los Rolling Stones siguen vigentes en los Grammys

La emblemática banda de Liverpool volvió a ganar un Grammy 55 años después de su separación. Además, hizo historia al lograr la primera canción asistida por Inteligencia Artificial en ganar este premio. Por su parte, los Rolling Stones conquistaron una nueva estatuilla con su disco “Hackney Diamonds”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista especializada en rock, Florencia Barbalace, explicó que la canción “Now and Then” de The Beatles viene siendo compuesta desde los años 70: “John Lennon grabó la primera maqueta y fue Yoko Ono quien le entregó ese tema a Paul McCartney, pero la canción tenía el piano y la voz de John; en el año 1994 intentaron arreglar el tema, pero todavía no existía toda esa ingeniería y George Harrison pudo graba su parte antes de morir; ahora finalmente surgió la idea de usar la IA para separar el piano y la voz de Lennon para que quede limpio porque sino el sonido quedaba desfasado”.

Por su parte, destacó la victoria de los Rolling Stones en la categoría de mejor disco de rock, ya que “fue el último disco que grabaron con el baterista Charlie Watts antes de morir”. Los británicos vencieron a bandas como Green Day, Pearl Jam, Jack White y The Black Crowes, entre otras.