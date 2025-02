Posible acuerdo con el FMI e internas en el gobierno

“Al acuerdo le falta el moño” dijo el presidente Javier Milei en declaraciones televisivas. De esta forma, dio a entender que el gobierno argentino se predispone a sellar un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional durante el primer semestre del año. Sin embargo, pareciera que aún no hay paz porque se desataron tensiones dentro del gobierno luego de una columna del mandatario en el diario La Nación, con lo cual se acrecentaron las versiones de una posible salida de Luis Caputo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo opinó sobre los dichos del presidente y expresó: “Milei dice que ya estaría casi listo el acuerdo con el FMI, que no lo van a obligar a mover el tipo de cambio y que no va a pasar por el Congreso; o miente o vive en una realidad paralela porque, a lo sumo, puede haber un acuerdo de corto plazo, pero para cambiar vencimientos”. En este contexto, el presidente viajará a los Estados Unidos para coordinar una posible reunión con funcionarios del organismo, en tanto que el equipo económico estará en Sudáfrica para acercar posiciones en el G20.

En cuanto a las disputas internas dentro del Ejecutivo, Castillo manifestó que “Caputo ya tiene tarjeta amarilla en el gobierno” y que “puede ser el próximo guillotinado”. Las diferencias entre ambos radican en que el presidente niega el atraso cambiario y minimiza el impacto del déficit comercial, mientras que el ministro sigue buscando dólares para acrecentar las reservas del Central. “Todos estos movimientos lograron que el riesgo país vuelva a subir y que los bonos caigan”, sostuvo el analista económico, en referencia a los conflictos del gobierno y la salida de nuevos funcionarios en las últimas horas.