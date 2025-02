Milei cometió un delito con su publicación de $Libra

El cripto escándalo del presidente sigue su curso y, mientras surgen sospechas de pago de sobornos a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el plano judicial debate sobre la aparente incursión del mandatario en el delito. Según el Dr. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, el accionar de Milei en su cuenta de X corresponde a un delito tipificado en el Código Penal.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el jurista explicó que “existe un artículo que tipifica la figura de negociaciones incompatibles con la función pública, que es la de interesarse en un instrumento o negocio privado con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para terceros”. De esta forma, sostuvo que la publicación de Milei “lo convierte en un agente propagandístico de un instrumento o negocio particular”, lo que constituye “algo ilícito y delictivo por tratarse de un funcionario público”, independientemente de si la gente perdió sus inversiones o no.

Por otro lado, rechazó la posibilidad de que el presidente haya formulado la publicación como “un ciudadano más”, algo que mencionó el mandatario en su entrevista con Jonathan Viale: “Milei no tiene la menor idea de lo que significa ser presidente de la Nación; es un hombre que no distingue lo público de lo privado y él no es un ciudadano más porque sino no estaría viviendo en Olivos o teniendo custodia presidencial”. “El tweet es el cuerpo del delito; se podría haber manifestado de cualquier manera e igual sería la forma en que se constituye la manera en que eventualmente delinquió”, agregó.