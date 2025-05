Cele Fierro propone una Legislatura Porteña para los trabajadores

La candidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda enfatizó la necesidad de políticas radicales para combatir la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, criticando la gestión del PRO y destacando la “coherencia” de su espacio. Además, detalló sus propuestas en materia de vivienda, educación y salud, y habló sobre la interna de la izquierda en las elecciones del próximo 18 de mayo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Cele Fierro planteó una regulación del mercado de alquileres para combatir la crisis habitacional de la Capital: “nosotros presentamos proyectos para que los alquileres tengan un tope que no supere el 15% del salario de los inquilinos, además de que el Estado brinde una garantía gratuita”, detalló. También hizo foco en el impuesto a la vivienda ociosa, ya que “existen más de 200 mil viviendas vacías en la Ciudad que están destinadas a la especulación inmobiliaria” y propuso la creación de un Banco Público de Viviendas para que, entre otras cosas, se invierta en la construcción de casas populares y que se destinen las viviendas de herencia vacante a un fondo público de alquiler social.

Por otro lado, se refirió a la necesidad de reconocer profesionalmente a la enfermería y a que se aplique efectivamente el boleto educativo, el cual se votó el año pasado, pero todavía no se implementó. Por último, se refirió a la división de la izquierda en dos listas: una encabezada por Vanina Biasi y la otra, por Federico Winokur. “En el Frente de Izquierda hay unidad, pero los del Nuevo MÁS no aceptaron ocupar lugares menos protagónicos; la mayor diferencia que tenemos que es nosotros tenemos la fuerza de los sindicatos, de la juventud y nos la bancamos en distintos espacios todo el año, no solamente para estas elecciones”, agregó.