La Libertad Avanza pisó fuerte en las elecciones de Chaco y Salta

El armado libertario encabezó los comicios en la provincia de Chaco, gracias a una alianza con el gobernador Leandro Zdero, en tanto que conquistó 6 de las 10 bancas de Salta Capital, lugar donde se congrega el 41% del padrón provincial. El peronismo quedó relegado en lo que fue una derrota compartida en los 4 distritos donde se votó. ¿Las elecciones tendrán repercusiones en las nacionales de octubre? ¿Cómo quedan parados los gobernadores que, a pesar de haber ganado, ven un crecimiento libertario en sus provincias?

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Maximiliano Mosdien, politólogo chaqueño, analizó los resultados de la siguiente manera: «la lectura es que fue un gran triunfo de LLA y un sabor amargo para el oficialismo porque no terminó de consolidarse; logró 8 bancas, mientras que el justicialismo (dividido) también juntó 8». De todas formas, aseguró que «a Zdero no le sirvió nada la alianza con el gobierno porque mantuvo los mismos números del 2023, pero tiene que afianzar su plataforma de gobierno con cambios de gabinete». Según los últimos cómputos, la alianza oficialista con LLA ganó con el 41,97% de los votos, mientras que la oposición, encabezada por Capitanich, llegó al 38,53%.

Por otro lado, Fernando Galván, periodista de Radio Punto Uno de Salta, opinó que las elecciones en esa jurisdicción demostraron «un espacio libertario fortalecido», con un resultado que «lo potencia de cara a lo que viene». De igual modo, Gustavo Saénz festejó un triunfo a nivel nacional, que le permitió quedarse con 11 de las 12 bancas en disputa en el Senado y con 22 de las 30 en la Cámara de Diputados. No obstante, Galván expresó que «el gobernador reconoció una buena relación con el gobierno, a quien apoyó siempre en el Congreso Nacional, con lo cual es probable que haya una alianza con LLA en octubre».

