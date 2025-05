Cambios en el IVA en el Interior y Nación podría llevar a catástrofe económica

Uno de los temas más hablados durante la semana en el ámbito económico argentino es el proyecto de Reforma Fiscal que llevaría al IVA a un 10% en Nación y cada provincia tiene la libertad de colocar el porcentaje según su necesidad recaudatoria.

En este caso, el objetivo del Gobierno es poder quitarle los impuestos al rico para poder financiar el Estado y achicar el gasto estatal. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece ya que el IVA es un impuesto coparticipable, lo cual significa que se distribuye entre el Estado Nacional y las provincias.

En comunicación con Frecuencia Zero, el economista José Castillo explica que la problemática principal con la reforma reside en que como el gasto estatal está provincializado, la reforma tiene punto para ir en contra de las provincias y su recaudación. El ministro de economía, Luis Caputo busca ponerle un piso de 10% al Impuesto sobre el Valor Añadido para que se lo quede Nación y no perder capital. Sin embargo, como el IVA es un impuesto coparticipable, lo que se recaudaba para las provincias ahora ya no existe. Con esta reforma, cada provincia puede agregarle a ese diez porciento lo que quiera según sus necesidades. Esto provocaría un IVA diferente en cada provincia a cambio de que las provincias hagan desaparecer el impuesto de ingresos brutos.

“Hoy el esquema fiscal argentino es unitario: la Nación concentra recursos y distribuye discrecionalmente.” comenta José Castillo.

