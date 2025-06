Cristina presa

La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario de la ex presidenta y ratificó la sentencia de Casación a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por considerarla culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de 51 licitaciones de obra pública que fueron direccionadas a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. Según el fallo del máximo tribunal, “se pudo acreditar que la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo, además, el ánimo de lucro”.

En definitiva, los ministros Rossati, Rosenkrantz y Lorenzetti dictaminaron que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, además de “el debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente (Cristina) ha obtenido una sentencia fundada en la ley”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el abogado constitucionalista, Alejandro Fargosi, detalló que esto se trata de una “sentencia firme” que no objeta el procedimiento llevado a cabo por Casación. “Nadie va a volver a revisar esa sentencia nunca más, así que la condena empieza a tener vigencia inmediata”, explicó. Asimismo, adelantó que un eventual indulto presidencial puede evitarle los 6 años de prisión a Cristina, aunque no es seguro que pueda cancelar la inhabilitación perpetua para cargos públicos: “nunca hubo antecedentes sobre esto”, afirmó.

Por su parte, Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, manifestó que “el fallo no responde a criterios de justicia, sino a una persecución”, que tiene el objetivo de “proscribir” y “disciplinar”. En este contexto, el dirigente sindical adelantó que la CTA y la CTA Autónoma se reunirán hoy “para establecer movilizaciones, pero que no sean aisladas”. Se espera que las centrales sindicales se organicen y concreten manifestaciones masivas contra el fallo de la Corte. Cristina Fernández de Kirchner tiene 5 días para presentarse ante la justicia e iniciar su condena, la cual en este caso culminará en una prisión domiciliaria.

Escuchá la entrevista de Alejandro Fargosi en FRECUENCIA ZERO y compartí.