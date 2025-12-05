La jura en Diputados dejó expuesto un clima político tenso

La reciente sesión de jura en la Cámara de Diputados no solo formalizó el ingreso de los nuevos legisladores, sino que dejó en evidencia una Cámara profundamente reconfigurada, marcada por movimientos internos, tensiones y comportamientos alejados de lo que estamos acostumbrados a ver en el Congreso. La ceremonia tuvo un tono desordenado, improvisado y por momentos “vergonzoso” para algunos, con actitudes que desdibujaron la formalidad histórica del acto.

En comunicación con Frecuencia Zero, el politólogo Emmanuel Boente Brusa comentó que uno de los rasgos más visibles fue la pérdida de neutralidad institucional, con juras cargadas de consignas y gestos de militancia, lo que muestra un clima político donde las formas tradicionales están siendo desplazadas por un estilo más confrontativo.

En simultáneo, mientras que pasaron los Diputados con sus gritos, La Libertad Avanza pasó a ser la primera minoría, no solo por su desempeño electoral, sino también por el desmembramiento de otros bloques, especialmente Unión por la Patria y el PRO.

“Vamos a tener una Cámara particular, con mucho movimiento.” afirmó Boente Brusa.

