El fallo que puede salvar a Cristina

Eduardo Sartelli es Doctor en Historia, profesor y político. Escribió alrededor de una decena de libros sobre la historia argentina contemporánea y sobre el futuro político del país. Tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el analista político sentenció: “este fallo salvó a Cristina de una posible debacle electoral. Ahora comenzó su operativo retorno”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Sartelli expresó que la decisión del máximo tribunal “es un hecho de magnitud que cambia todo el escenario político de la Argentina”: “lo de ayer fue un fallo político, pero eso no quita que sea verdad; Cristina nunca pudo explicar su patrimonio”, declaró. “El sector que tiene más operadores en la justicia es Mauricio Macri, así que probablemente le haya querido empiojar la campaña a Milei retirándole a su principal contrincante”, agregó.

En este sentido, el político y académico resaltó que “acá no hay proscripción”, pero que el fallo encarna una segunda oportunidad para Cristina: “si cae Milei y no hay un referente en la oposición, ella queda como la posible heredera de una debacle de Milei; si yo fuera su Durán Barba, le diría que tiene que empezar con la épica de la lucha y el regreso”, sentenció. No obstante, para volver a la arena política, Cristina Kirchner necesitará un indulto presidencial, aunque los juristas no se ponen de acuerdo si eso le permitirá volver a presentarse a cargos políticos. Por lo pronto, la ex mandataria deberá enfrentar una prisión domiciliaria hasta el 2031.