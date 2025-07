El fallo por YPF golpea el corazón del modelo económico

La decisión de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York de ordenar que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012 sacudió al mercado y generó alarma en el Gobierno. El fallo representa una amenaza directa a uno de los principales activos estratégicos del país y llega en un momento de debilidad financiera, cuando Argentina transita la etapa final del ingreso de divisas fuertes por la cosecha y enfrenta exigencias del FMI para acumular reservas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Maximiliano Ramírez, ex subsecretario de Programación Macroeconómica y socio director de Lambda Consultores, calificó el fallo como “un baldazo de agua fría” y remarcó que el golpe afecta directamente al proyecto económico centrado en el sector energético, con YPF y Vaca Muerta como ejes de generación de divisas. Ramírez consideró que la expropiación se manejó mal desde el inicio, al no respetarse el estatuto de la compañía, y señaló responsabilidades compartidas entre el entonces ministro Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Fernández y el Congreso que avaló la decisión. “Hoy estamos pagando los errores de una mala negociación”, sostuvo, y advirtió que no será fácil entregar acciones de YPF sin pasar por el Congreso, ya que también pertenecen a las provincias.

Ramírez aseguró que la única salida viable será una negociación importante. Además, alertó que el mercado está expectante ante la falta de señales claras del gobierno en materia de acumulación de reservas. “El fallo se suma a un contexto donde la macroeconomía muestra signos de inestabilidad, con vencimientos por 27 mil millones de dólares en 2026. El mercado no ve previsibilidad y eso agrava la situación”, advirtió. Por último, descartó por ahora que las reservas de oro argentinas en Inglaterra puedan ser embargadas, aunque admitió que el fallo abre un nuevo frente de incertidumbre judicial y financiera para el país.