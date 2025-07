Ministro bonaerense denuncia el desmantelamiento del INTA

El gobierno nacional oficializó la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cual dejará de ser un organismo descentralizado con autarquía para transformarse en un ente desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Economía. La medida, incluida en el decreto 462/2025, también contempla la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Según argumentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el objetivo es reducir estructuras “sobredimensionadas” y enfocarse en la innovación y transferencia tecnológica.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó duramente la reforma y la consideró “un golpe de gracia” para el INTA. “La argumentación del Gobierno está absolutamente alejada de la realidad. El INTA es reconocido a nivel internacional por su vinculación entre la investigación y la producción”, afirmó. Rodríguez denunció que, en lo que va de la gestión de Javier Milei, el organismo perdió cerca de 900 profesionales por retiros voluntarios y jubilaciones no cubiertas, y que la reestructuración no hace más que profundizar el vaciamiento.

El funcionario también alertó sobre la eliminación del Consejo Directivo del INTA, que hasta ahora estaba conformado por representantes del agro, universidades y el Estado. “Están desarmando ese sistema de conducción y reemplazándolo por un consejo asesor sin facultades reales. Todo lo que funcionaba, lo están desmantelando”, aseguró. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que el gobierno avance en la venta de tierras del organismo: “El INTA tiene 110.000 hectáreas donde se realizan investigaciones de largo plazo. Si se desprenden de esos activos, se pierde conocimiento invaluable para el sector agropecuario. Caputo ya dijo que quieren vender activos del Estado para conseguir dólares”, denunció.

Por último, Rodríguez advirtió que la disolución del INASE implica un “retroceso muy grande” en el control y aprobación de semillas, afectando a toda la cadena productiva. También señaló que la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar agrava la situación de pequeños y medianos productores, que ya enfrentan dificultades en el actual contexto macroeconómico. “Este modelo solo acelera la concentración del sector. La Argentina no necesita menos ciencia y tecnología, necesita más”, concluyó.