El boxeo despide a la “Locomotora” Oliveras

La séxtuple campeona mundial y referente del deporte argentino falleció a los 47 años en el Hospital José María Cullen de Santa Fe. El pasado 14 de julio había sido internada tras sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) isquémico, el mismo día en que debía jurar su banca como convencional constituyente de su provincia. A lo largo de su carrera, Alejandra “Locomotora” Oliveras peleó un total de 38 combates, de los cuales 16 ganó por nocaut. El gobernador Maximiliano Pullaro decretó tres días de duelo y dispuso que sus restos sean velados en la Legislatura provincial.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista Claudio Bedirian, cercano a la boxeadora, recordó su legado: “Desde chica tuvo que salir a pelearle a la vida, tras el fallecimiento de su madre. En Río Cuarto fue donde dio sus primeros pasos como boxeadora, hasta su consagración en Tijuana en 2006, donde le propinó un KO espectacular a la campeona vigente, que es recordado como el KO más importante de la historia del boxeo argentino fuera de nuestro país”, relató.

Sin embargo, el periodista recordó que, a pesar de tener el récord mundial de títulos, su pasar económico no era tan favorable: “siempre estaba triste porque había sido campeona del mundo en distintas categorías y no cobraba nada de lo que cobraba un campeón profesional. Le alcanzaba para dos meses porque si no le salían peleas, se le iba todo el dinero en comida, alquiler o medicamentos. No le sobraba absolutamente nada”, agregó.

La “Locomotora” Oliveras supo trascender a su generación y llegar a las redes sociales con discursos motivacionales que, a partir de hoy, cuentan con otro peso. Siempre impulsó la práctica deportiva en los jóvenes y trabajó en su gimnasio para sacar a chicos de la drogadicción. Su última victoria no fue arriba de un ring, sino en las urnas, cuando los santafesinos la eligieron para ocupar una banca en la convención constituyente de la provincia. Iba a ser parte de la reforma de la constitución de Santa Fe, un hecho inédito en 63 años de historia. Sin dudas, su legado seguirá vivo entre sus seguidores.