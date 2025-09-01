La economía argentina en tiempos de elecciones

En plena campaña electoral por las próximas elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires este domingo 7 de septiembre, la economía argentina se encuentra en una situación crítica marcada por tensiones cambiarias, una inflación persistente y medidas de emergencia para contener el impacto hasta las urnas.

El Gobierno busca sostener un delicado equilibrio en el cortísimo plazo por delante, recurriendo a tasas de interés elevadas, controles cambiarios estrictos y subsidios de carácter electoral, en un intento de evitar una escalada del dólar y de los precios. Sin embargo, estos instrumentos son frágiles y difícil de sostener en un ambiente tenso

En comunicación con Frecuencia Zero, el economista José Castillo advierte que este escenario es insostenible y que los resultados de las elecciones definirán el rumbo de la política económica por los próximos meses. “El problema es que las jugadas electorales le están saliendo mal: intentan contener la inflación, pero vuelve a acelerarse.” comenta Castillo.

José plantea que en las semanas por venir hay posibles desenlaces: un triunfo oficialista que daría un respiro relativo a los mercados; una derrota ajustada, que obligaría a seguir con medidas de emergencia en un marco recesivo; o una caída más amplia, que abriría un escenario de descontrol sin plan alternativo claro. De cualquier manera, tras octubre el Gobierno podría estar forzado a mover el tipo de cambio y enfrentar un rebrote inflacionario, en un contexto en el que las reservas son escasas y los compromisos de deuda apremian.

“El punto básico de todo esto es que no hay dólares: el Gobierno ya se gastó todos los del FMI.” sentencia el economista.

