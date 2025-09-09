El mercado en alerta tras la derrota de Milei en Provincia

La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses desató una fuerte reacción en los mercados. Este lunes, el dólar oficial operó a $1365 para la compra y $1425 para la venta en el Banco Nación, con un salto de $45 respecto al cierre previo. El dólar blue trepó a $1385, mientras que los financieros marcaron un alza promedio del 3,5%. En tanto, las acciones argentinas en Wall Street se desplomaron hasta un 24% y los bonos retrocedieron más de un 10%, lo que llevó al riesgo país a los 901 puntos básicos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la economista Aroma Vallejo consideró que la magnitud de la derrota sorprendió al mercado, que ya venía mostrando cautela, pero no esperaba una diferencia de 13 puntos. Para Vallejo, la incertidumbre no se limita al frente electoral: con reservas escasas, tasas de interés elevadas y una fuerte contracción monetaria, “si la situación se extiende hasta octubre podría derivar en una recesión en el corto plazo”.

La economista advirtió que, aunque el Gobierno busca intervenir en el mercado de cambios para frenar la suba del dólar, las herramientas disponibles son acotadas y de efecto transitorio. “El Tesoro cuenta con apenas 1.100 millones de dólares y, una vez agotados, será el Banco Central el que deba intervenir, pero eso tampoco envía una buena señal”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la estrategia oficial apunta a ganar tiempo hasta las elecciones nacionales, mientras se especula con ingresos de divisas por privatizaciones o Vaca Muerta.

Finalmente, Vallejo alertó sobre las consecuencias en la economía real si el escenario de volatilidad persiste. Con tasas de interés elevadas, un consumo debilitado y costos crecientes por la suba del dólar, muchas pymes enfrentan un panorama crítico. “Si no se revierte esta situación, habrá empresas que quedarán en el camino y eso podría impactar en el empleo”, concluyó.