Cómo cuidar la rentabilidad y la salud de las PyMEs en un contexto electoral incierto

En un escenario marcado por la cercanía de las elecciones legislativas y la volatilidad económica que caracteriza a estos períodos en Argentina, las pequeñas y medianas empresas enfrentan el desafío de sostener su estabilidad. Inflación, variaciones del dólar y cambios en los precios generan un clima de incertidumbre que obliga a los empresarios a mirar con mayor detalle sus cuentas y a reforzar la gestión diaria para garantizar continuidad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gisela Larzabal, especialista en acompañamiento del crecimiento económico-financiero de PyMEs, destacó que la rentabilidad adecuada es la tercera pieza clave que no debe descuidarse. “La rentabilidad mide si tu esfuerzo vale la pena. Podés tener caja y beneficio, pero si la rentabilidad es baja, trabajás mucho para ganar poco. Y eso a la larga no sostiene ni a la empresa ni al empresario”, señaló. Según explicó, medir la ganancia en relación a las ventas, a lo invertido en el negocio y al capital aportado por los socios permite saber si el riesgo realmente compensa.

Larzabal remarcó que, en tiempos de elecciones, esas tres variables –beneficio positivo y suficiente, caja positiva y rentabilidad adecuada– se vuelven decisivas. Aconsejó a los empresarios revisar precios y márgenes con estrategia, elaborar flujos de fondos para anticiparse a las necesidades de caja y priorizar aquellos productos que realmente sostienen la rentabilidad. “En elecciones, la caja es tu salvavidas”, subrayó.

Finalmente, advirtió que, aunque no se puede controlar la política ni la evolución del dólar, sí es posible decidir cómo pararse frente a la incertidumbre. “Una PyME que entra a este período con márgenes claros, caja robusta y productos rentables va a estar mucho más preparada para lo que venga. La gestión no elimina la incertidumbre, pero la hace manejable. Ese es el secreto de la continuidad”, concluyó.