El 80% de los docentes universitarios cobra por debajo de la línea de pobreza

El conflicto universitario se intensificó tras el segundo veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada en el Congreso con amplio respaldo de la comunidad educativa, buscaba recomponer el funcionamiento de las instituciones y atender el deterioro salarial de docentes y no docentes. Ante este escenario, el Frente Sindical Universitario convocó a una marcha federal que se realizará el próximo miércoles frente al Congreso, bajo la consigna “Frenemos a Milei. No al veto”. Allí esperan que el debate legislativo logre revertir la decisión presidencial y que se abra una salida a la crisis.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), advirtió que el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a los reclamos del sector y que los salarios perdieron más de un 40% en el último año y medio. “Hoy, el 80% de los docentes y no docentes está por debajo de la línea de pobreza. Es una situación que no veíamos hace 100 años”, señaló. Además, cuestionó la falta de paritarias específicas y denunció que las universidades están funcionando con presupuestos recortados, al punto de que muchas instituciones deben redistribuir fondos para pagar servicios básicos.

El dirigente gremial alertó también sobre el impacto en la calidad académica y científica. Según indicó, más de 15.000 docentes han renunciado o pedido licencia sin goce de sueldo en lo que va del año, y muchos investigadores optan por emigrar al exterior o buscar empleos mejor remunerados fuera del ámbito universitario. “Se están destruyendo equipos de investigación y los recursos humanos más calificados. Lo que se pierde en poco tiempo va a costar décadas reconstruirlo”, remarcó De Feo.

Para el secretario general de la CONADU, la marcha del miércoles no solo busca visibilizar el ajuste educativo, sino también reclamar al Congreso que asuma su rol frente a la avanzada del Poder Ejecutivo. “Un país no se puede gobernar a fuerza de vetos y decretos. Un país no se puede gobernar de esa manera, no un país democrático. Yo creo que el Congreso tiene que revalorizar su función y hacerse valer”, concluyó.