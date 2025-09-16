El Partido Federal busca romper la polarización y frenar a LLA

En la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Partido Federal se presenta como una alternativa frente a la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Sus candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Lipovetzky e Isabela Figueroa, plantean propuestas concretas en materia económica, laboral y social, con el objetivo de representar a los porteños en el Congreso, pero con una mirada que, según remarcan, abarca a todo el país.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Lipovetzky sostuvo que la campaña debe centrarse en propuestas y no en consignas vacías. Su principal iniciativa es aplicar un impuesto del 1% al carry trade para financiar el transporte público y aliviar las cargas sociales de las pymes, con el fin de incentivar la generación de empleo. También adelantó proyectos vinculados a la protección animal y la regulación de los alquileres, cuestionando al gobierno por derogar normas que protegían a los inquilinos y por no ofrecer soluciones de corto plazo a problemas urgentes como la emergencia educativa y la asistencia a personas con discapacidad.

Por su parte, Isabela Figueroa advirtió sobre el rol de los medios de comunicación en la profundización de la grieta política. Señaló que las fuerzas emergentes tienen escasa visibilidad en los grandes medios por no contar con recursos para sostener una pauta publicitaria, lo que contribuye a que la discusión pública quede reducida a los dos polos principales. “Vamos a ser elegidos por la Ciudad, pero vamos a trabajar para todo el país”, remarcó, destacando la necesidad de voces distintas en el Congreso.

Ambos coincidieron en que el escenario actual de polarización carece de sentido en una elección legislativa, donde lo que está en juego es la pluralidad de ideas en el Congreso. Frente a un Ejecutivo al que acusan de gobernar de espaldas a la sociedad y con promesas a futuro sin respuestas inmediatas, el Partido Federal se presenta como una fuerza opositora que busca frenar las políticas de Javier Milei y al mismo tiempo aportar propuestas “claras, específicas y realizables” para mejorar la vida cotidiana de los argentinos.