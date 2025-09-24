Argentina, entre los países más afectados por el dengue

El gobierno porteño puso en marcha una nueva campaña de vacunación y prevención contra el dengue. Los residentes de la Ciudad de Buenos Aires de entre 15 y 59 años ya pueden solicitar turno para aplicarse la vacuna Qdenga en nueve centros de inmunización, con un esquema de dos dosis separadas por 90 días. La medida se complementa con operativos de control de criaderos, capacitaciones y tareas de concientización en barrios populares, dado que la inmunización no evita la aparición de brotes y resulta indispensable mantener la prevención.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el infectólogo Hugo Pizzi advirtió que la situación en Argentina es preocupante: el país pasó a ocupar el segundo lugar en América en cantidad de casos, detrás de Brasil. “El calentamiento global extendió la presencia del mosquito a zonas impensadas, como Bariloche, y eso complica aún más el escenario”, señaló. Según el especialista, la enfermedad “avanza cada vez más” y requiere de una fuerte conciencia social para evitar su propagación.

El médico recordó que la baja percepción del riesgo contribuye a que la población no adopte las medidas de cuidado necesarias. “El indiferente en una sociedad es un espanto, porque cree que a él no le va a pasar. Y así hemos tenido miles de internaciones y muertes”, subrayó, al tiempo que reclamó un cambio de hábito para mantener limpios los patios, eliminar recipientes con agua y usar barreras físicas como el tul, un recurso que calificó de económico y eficaz.

Respecto de la vacunación, Pizzi lamentó la baja adhesión incluso entre el personal de salud y alertó que esa indiferencia puede tener consecuencias graves. No obstante, destacó que en Brasil el Instituto Butantan probó con éxito una vacuna monodosis, lo que podría abaratar costos y simplificar la logística en toda la región. “Se avizoran soluciones, pero el problema central sigue siendo la falta de educación y compromiso”, concluyó.