La reforma laboral como salvavidas para empresas

El Gobierno volvió a reunir al Consejo de Mayo en la Casa Rosada para discutir las reformas laboral y fiscal que se presentarían en el Congreso después del 10 de diciembre. Con la mira puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre, participaron del encuentro el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro Federico Sturzenegger, representantes del Congreso, sindicalistas y empresarios. El debate giró en torno a cómo encarar cambios que permitan reducir la presión impositiva y generar empleo formal en un país con altos índices de informalidad y litigiosidad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Jorge Samouelian, abogado laboralista y asesor de empresas, sostuvo que el camino de la reforma debe enfocarse en “generar empleo genuino en blanco” y no en profundizar el enfrentamiento entre empleadores y trabajadores. Para el especialista, uno de los avances recientes fue la eliminación de las indemnizaciones acumulativas que generaban temor en las empresas a la hora de contratar. “Eso ya está y permite dar previsibilidad al sistema”, subrayó.

El letrado advirtió, sin embargo, que persisten trabas vinculadas a los juicios laborales. Según explicó, las demoras judiciales y la aplicación de distintos sistemas de actualización convierten indemnizaciones de un millón de pesos en condenas de hasta 180 millones, lo que empuja a muchas pymes al cierre. “Un solo juicio hoy puede llevarse puesta a una empresa”, enfatizó. En ese sentido, pidió que se contemple el impacto económico de las sentencias para evitar consecuencias que, lejos de beneficiar a los trabajadores, generan más desempleo.

Samouelian destacó que ya existe un proyecto de ley en el Congreso que busca resolver este problema aplicando un criterio unificado para las actualizaciones, lo que daría certidumbre tanto a empleadores como a empleados. “Si logramos estabilidad económica y condiciones laborales claras, empresarios y trabajadores van a crecer juntos, porque están en el mismo barco”, concluyó.

Escuchá la entrevista con Jorge Samouelian en FRECUENCIA ZERO y compartí.

