Verdades y mentiras del cruce entre Milei y Cristina

El mandatario y la ex presidenta se enfrentaron a través de X (ex Twitter), luego de que ella publicara un documento con sendas críticas contra el gobierno en materia económica y de que lo tildara de “ex libertario”. Javier Milei no tardó en responder y la invitó a “prender la tele” y “aprender de economía”, en alusión a su intervención durante la conferencia anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo analizó el enfrentamiento y destacó los puntos álgidos de la discusión: “Cristina criticó el acuerdo con el FMI, pero no dice que la propuesta de su gobierno no era romper el acuerdo, sino negociar otro; además, el kirchnerismo no logró romper con lo que había creado el menemismo de que la mitad del trabajo sea precario, es decir, que el kirchnerismo no pudo crear empleo de calidad”, detalló.

José Castillo, economista.

Por otro lado, también apuntó contra Javier Milei y su alocución en el IAEF: “Milei dio una clase sobre la teoría del equilibrio, pero es lo contrario de lo que predica la escuela austríaca que él reivindica; según él, la economía es un sistema de ecuaciones que cierran por sí solas, lo que no resiste ningún tipo de análisis”. Asimismo, se refirió a los dichos del presidente sobre la reactivación económica: “Milei dijo que, aunque la economía crezca, el peso va a seguir restringido, así que aquellos que tengan dólares son los que podrán reinsertarse, los que no quedarán afuera para siempre”, alertó.