Santiago Roberto propone derogar la Ley Bases y frenar las políticas

En la recta final hacia las elecciones legislativas, Santiago Roberto, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria, planteó que el Congreso debe convertirse en el principal espacio para frenar las políticas del gobierno de Javier Milei y recuperar una agenda centrada en la justicia social, la educación pública y el trabajo. Con experiencia como legislador porteño, sostuvo que su espacio busca reconstruir la Argentina desde un proyecto de país industrializado y con igualdad de oportunidades.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Roberto aseguró que su primera propuesta será derogar la Ley Bases, a la que calificó como “un retroceso que destruyó derechos sociales, económicos y culturales”. Criticó la falta de control estatal sobre los aumentos de las prepagas y el recorte de becas Progresar, y remarcó la necesidad de consensos en el Congreso para “volver a una Argentina productiva, con fábricas trabajando y un Estado presente que intervenga en la economía para potenciar lo mejor del país”.

El candidato destacó también la autocrítica dentro de su espacio político, al reconocer que “la gente no eligió al peronismo, ni al PRO, ni a la izquierda, porque todos defraudamos sus expectativas”. Afirmó que la sociedad no busca discursos ideológicos sino soluciones concretas, y que el desafío es recuperar la cercanía con los vecinos y la legitimidad de la política. “La gente quiere que le resuelvan los problemas, no que le hablen de consignas vacías”, señaló.

Por último, Roberto cuestionó la continuidad de José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto de Diputados tras su vinculación con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “No puede representar al pueblo alguien involucrado en un caso así”, sostuvo. En su cierre, convocó a participar de las elecciones y apostó a que el nuevo Congreso marque el inicio de “un pacto social que devuelva a la Argentina su espíritu productivo, solidario y de justicia social”.