La Libertad Avanza pierde impulso y crece la paridad rumbo a las legislativas

A diez días de las elecciones legislativas, la última encuesta nacional de la consultora Proyección muestra un escenario de paridad entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Según el relevamiento, el oficialismo lideraría con el 36,4% de intención de voto, apenas dos puntos por encima de su principal adversario. El estudio también revela un deterioro sostenido en la imagen de Javier Milei y un clima social marcado por la preocupación por la inflación, los bajos salarios y la inseguridad.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el director de Proyección, Manuel Zunino, sostuvo que el oficialismo “viene en baja” y que “hace cuatro meses medía por encima de los 40 puntos, pero en el último tiempo cayó cerca de diez”. El analista explicó que el propio gobierno “instaló una expectativa a la baja” al conformarse con una elección de 35 puntos, lo que, advirtió, podría transformarse en una “trampa” si el resultado final no alcanza esa cifra. Pese a la tendencia descendente, Zunino consideró que el oficialismo “todavía tiene margen para actuar”, siempre y cuando no aparezca “una nueva crisis que tape a la anterior”.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, el consultor señaló que Fuerza Patria aventajaría por unos siete puntos a La Libertad Avanza cuando se miden los candidatos, aunque la diferencia se amplía al preguntar por espacios sin nombres propios. También remarcó que los votantes peronistas “tienen más ganas de ir a votar que los libertarios”, lo que podría incidir en el resultado final. “En una elección pareja, cada punto vale oro”, enfatizó.

Zunino advirtió, además, sobre el crecimiento del ausentismo electoral, que calificó como “el gran ganador” del calendario 2025. “Si La Libertad Avanza consigue el 35% de los votos con una participación del 65%, solo uno de cada cuatro argentinos habría ido a las urnas a apoyar al gobierno”, ejemplificó. En la Ciudad de Buenos Aires, agregó, La Libertad Avanza mantendría la delantera con una ventaja de diez puntos sobre Fuerza Patria, aunque “muy lejos del techo de 50 puntos que el PRO solía alcanzar” en su mejor momento.