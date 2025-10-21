Sixto Cristiani, un candidato en el transporte público

A pocos días de las elecciones legislativas, Sixto Cristiani, economista y magíster en Planeamiento Urbano, se destaca por una campaña poco habitual: recorrer los distintos transportes públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el espacio Nuevos Aires, busca conectar con los pasajeros y trasladar su experiencia en urbanismo a propuestas concretas sobre movilidad e integración metropolitana.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Cristiani explicó que su principal iniciativa es mejorar la planificación urbana y la eficiencia del transporte, proponiendo la creación de un pase mensual de SUBE que permita viajes ilimitados, como sucede en grandes ciudades del mundo. “El transporte público tiene que ser de calidad y accesible, no un privilegio. Necesitamos políticas de planificación que integren al AMBA y mejoren la vida de la gente”, sostuvo.

El joven candidato recorrió durante 39 días distintos ramales de tren, colectivos y subtes, financiando parte de la campaña con aportes ciudadanos que se cargaban directamente a su tarjeta SUBE. En ese trayecto conversó con usuarios sobre sus propuestas, como la reducción del IVA en los alimentos y la necesidad de modernizar los trenes. Según relató, “la gente está cansada de un modelo económico que no la escucha ni la entiende”, y destacó que su campaña busca “romper con la distancia entre los políticos y la vida cotidiana”.

Cristiani también cuestionó la posibilidad de privatizar los trenes metropolitanos, considerando que esa experiencia “fracasó en países como el Reino Unido”, y subrayó la importancia de una política urbanística que promueva el desarrollo en torno a las estaciones. Con un discurso que combina técnica y compromiso generacional, asegura que su objetivo no es perpetuarse en el poder sino “hacer lo que hay que hacer y volver a casa”, convencido de que “la juventud tiene propuestas, formación y la energía para transformar”.