Ex fundador de LLA denuncia que Milei sabía lo de Machado desde 2021

A cuatro días de las elecciones, el foco está puesto en La Libertad Avanza, espacio que enfrentó diferentes escándalos como el de José Luis Espert, vinculado al empresario Fred Machado, a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. Gastón Alberdi, descendiente de Juan Bautista Alberdi y cofundador del partido, denunció que el presidente estaba al tanto de las vinculaciones de Machado con el narcotráfico desde 2021. En una entrevista con FRECUENCIA ZERO, el dirigente apuntó directamente contra el mandatario y su entorno, a los que acusó de encubrir maniobras ilegales y mantener vínculos con figuras cuestionadas.

Alberdi relató que fue convocado por Fausto Spotorno y Manuel Adorni para colaborar en la creación del espacio libertario, y que conoció a Javier y Karina Milei en 2020. “En febrero de 2021 me alertaron desde México sobre Machado y se lo advertí a Javier”, sostuvo. Según Alberdi, fue esa advertencia la que provocó la ruptura entre Milei, José Luis Espert y Luis Rosales, y dio origen a la nueva estructura partidaria que luego se consolidó como La Libertad Avanza. “El presidente sabía perfectamente quién era y qué hacía Fred Machado”, afirmó.

El dirigente también señaló que las decisiones más importantes del espacio estaban bajo control de Karina Milei, a quien definió como la verdadera autoridad detrás del actual jefe de Estado. “Todas las decisiones recaían sobre Karina. Lo mismo ocurre ahora en el gobierno”, expresó. Además, vinculó a Milei con empresarios como Eduardo Eurnekian y denunció una trama de “financiamiento espurio” entre el presidente y José Luis Espert, con quienes, aseguró, “comparte abogados y negocios”. Alberdi dijo haber recibido amenazas tras denunciar estos vínculos y responsabilizó directamente a Milei “por cualquier cosa que pudiera pasarle”.

Finalmente, el ex fundador de La Libertad Avanza vaticinó un resultado adverso para el oficialismo en las próximas elecciones y advirtió sobre una posible crisis institucional. “Va a ser un desastre. Hay un 30% que todavía no despertó, pero el modelo está en caída libre. Los estadounidenses van a cortar los fondos y Milei tendrá que rendir cuentas”, concluyó.

Escuchá la entrevista con Gastón Alberdi en FRECUENCIA ZERO y compartí.
