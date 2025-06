Condena a CFK: una grieta que ni la justicia logra cerrar

La consultora Zubán & Córdoba realizó una encuesta entre el 10 y 11 de junio de 2025 a 1200 personas mayores de 16 años en Argentina para conocer qué piensa la gente sobre la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner.

El informe realizado vía formularios de internet y correo electrónico, demostró un país muy dividido y polarizado ya que cuenta con el fuerte apoyo de algunas personas y el gran rechazo en otras. De aquellas 1200 personas, el 46,5% cree que la justicia actuó de forma deshonesta y casi el 57% del total no cree que haya igualdad ante la ley y no confía plenamente en el sistema judicial argentino y sus jueces involucrados en la causa por la toma de decisiones realizadas por decreto estos últimos meses.

En comunicación con Frecuencia Zero, Gustavo Córdoba, director de la consultora analizó los resultados de la encuesta y sentenció que «Encontramos una prolongación de la grieta». El sondeo no modificó las opiniones que tienen los ciudadanos sobre la ex presidenta, sino que intensificó la polarización política que hay en el país.

“Persiste un reclamo de justicia mayoritario, pero también una gran sospecha hacia quienes la administran.” comenta Gustavo.

