Reclamo sindical por un debate real sobre la reforma laboral

La reforma laboral impulsada por el gobierno abrió un nuevo frente de discusión en la agenda pública. El anuncio del envío del proyecto al Congreso reavivó tensiones con el movimiento obrero, que cuestiona la falta de diálogo previo y alerta sobre el impacto que podría tener en un mercado laboral marcado por la informalidad y la falta de crecimiento económico. En este contexto, la CGT insiste en que cualquier cambio debe partir de un debate profundo sobre el modelo productivo y las condiciones económicas que permitan crear empleo genuino.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Barrera, secretario de profesionales de UPCN, cuestionó que el gobierno haya avanzado sin convocar a empresarios, sindicatos y fuerzas políticas a una discusión previa. Para el dirigente, la clave no pasa por modificar leyes sino por impulsar un modelo económico capaz de generar trabajo registrado y de calidad. También criticó la idea de crear un fondo de indemnización, advirtiendo que incluso las pymes lo rechazan porque implicaría un costo adicional sin garantizar beneficios.

En su análisis, Barrera remarcó que la Argentina necesita discutir el futuro del trabajo y del Estado, pero desde una perspectiva estratégica y no desde el ajuste. Planteó que la política debe generar ámbitos reales de debate para adecuar la legislación a las nuevas formas de empleo y a la realidad social de un país donde la informalidad alcanza a casi la mitad de los trabajadores. También llamó a repensar el rol estatal bajo un concepto de “Estado promotor”, capaz de impulsar sectores productivos, garantizar investigación científica y sostener políticas de desarrollo que permitan proyectar empleo, crecimiento y estabilidad para las generaciones que hoy ya no pueden planificar su futuro.