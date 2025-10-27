La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe, Córdoba y Mendoza

Las elecciones legislativas de medio término consolidaron la fuerza territorial de La Libertad Avanza en el interior del país. En tres de las provincias más relevantes del padrón, el oficialismo nacional obtuvo victorias contundentes que reconfiguran el equilibrio político en el Congreso y dejan a las fuerzas locales ante el desafío de reconstruir su influencia.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Francisco Acosta, periodista político de Santa Fe, analizó la amplia victoria libertaria, que alcanzó el 40,67% de los votos y cuatro bancas. Fuerza Patria quedó segundo con el 28,7%, y Provincias Unidas, el espacio del gobernador Maximiliano Pullaro, tercero con el 18,3%. Acosta destacó el impacto del acto de Javier Milei en Rosario días antes de los comicios, que “marcó una bisagra” en la campaña. A su juicio, el resultado representa “una derrota importante para el gobernador”, pese a la fuerte inversión oficialista, y confirmó la consolidación del voto libertario en todo el territorio santafesino, con excepción de tres departamentos.

Desde Córdoba, Agustín Fontaine, periodista de CDM Noticias, describió una elección “aplastante” para el espacio libertario, que cosechó 822.240 votos (42,35%) y cinco bancas, seguido por Provincias Unidas, de Juan Schiaretti, con 28,32%, y Defendamos Córdoba, de Natalia de la Sota, con 8,75%. Fontaine subrayó el golpe que significó para Schiaretti, quien buscaba proyectarse hacia 2027, y señaló que el PRO provincial quedó “muy por detrás”, sin superar el 1%. La división del peronismo cordobés y la falta de alianzas nacionales dejan un escenario incierto de cara al futuro político del distrito.

En Mendoza, Mariano Fiochetta, periodista de elmedio.com, explicó que la alianza entre La Libertad Avanza y el frente oficialista Cambia Mendoza obtuvo una victoria aún más abultada, con el 53,63% de los votos y cuatro bancas. Detrás se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza, con 25,2%. Fiochetta remarcó que el triunfo de Luis Petri, ministro de Defensa, “duplica la diferencia esperada” y lo posiciona como figura competitiva para 2027, en un escenario donde podría disputar liderazgo al gobernador Alfredo Cornejo. El periodista destacó que sólo dos departamentos, La Paz y Santa Rosa, se pintaron de otro color.

El mapa resultante de las urnas confirma una tendencia: La Libertad Avanza logró imponerse en tres bastiones históricamente ajenos al oficialismo, ampliando su presencia legislativa y consolidando una identidad política con fuerte arraigo en el interior productivo. Los analistas coinciden en que el desafío, de aquí en adelante, será traducir ese caudal electoral en gestión y gobernabilidad en un Congreso que, desde ahora, tendrá mayor presencia del tono violeta.