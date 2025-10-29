Brugge reclama defender la soberanía del Congreso ante los decretos presidenciales

El diputado nacional por Córdoba de Encuentro Federal, Juan Brügge, impulsa un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados promueva una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es que el máximo tribunal se pronuncie sobre tres decretos presidenciales, relacionados con la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria pediátrica, que, según el legislador, vulneran la soberanía del Congreso y alteran el equilibrio de poderes.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Brügge sostuvo que la decisión del presidente de desconocer leyes aprobadas e insistidas por el Parlamento configura “una gravedad institucional”. “Cuando un poder del Estado no cumple las leyes sancionadas por otro, se produce un conflicto de poderes que debe resolver la Corte Suprema”, explicó. El diputado señaló que los fondos para las políticas aprobadas ya estaban previstos en el presupuesto vigente y que la negativa del Ejecutivo a ejecutarlas carece de sustento jurídico.

El legislador también se refirió al debate sobre la ley que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), aprobada recientemente por Diputados con modificaciones y que espera su tratamiento en el Senado. Consideró que se trata de “un paso importante para poner orden y equilibrio” frente al abuso de esta herramienta por parte de distintos gobiernos. “Todos los presidentes han venido usando y abusando de los DNU, generando una suerte de legislación paralela”, advirtió.

Finalmente, Brügge analizó el escenario político tras las elecciones legislativas y el nuevo rol del oficialismo. Afirmó que el presidente “no tiene otra alternativa que consensuar” con la oposición y los gobernadores para gobernar, dado que no cuenta con mayoría propia en el Congreso. Además, reclamó un debate federal sobre la distribución de los recursos, el impuesto a los combustibles y la reducción del IVA a los municipios, temas que, según anticipó, serán centrales en la discusión tributaria que se avecina.