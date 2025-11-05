La Legislatura Porteña se recalienta por el Presupuesto

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Legislatura porteña avanza en medio de definiciones políticas, negociaciones y tensiones entre bloques. Con un proyecto que prevé más de 17 billones de pesos en gastos, el Ejecutivo busca reforzar obras de infraestructura, mientras enfrenta cuestionamientos de la oposición por la caída de partidas sociales. Al mismo tiempo, el tablero legislativo se reconfigurará a partir del 10 de diciembre, cuando asuman nuevos diputados, entre ellos figuras de peso como Leandro Santoro y posiblemente Silvia Lospennato, en una Legislatura que promete más protagonismo político que en los últimos años.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Valeria Azerrat, periodista acreditada en la Legislatura, señaló que La Libertad Avanza tuvo una participación casi nula en la ronda de funcionarios que presentaron el proyecto: “Estuvieron en la foto inicial y después fueron a una o dos reuniones”. Sin embargo, su rol puede ser decisivo en la votación final, especialmente en una Legislatura donde el oficialismo necesitará aliados para alcanzar la mayoría. La postura libertaria oscila según la relación política entre Javier Milei y Mauricio Macri, lo que introduce incertidumbre en el escenario. Para el gobierno porteño, sumar los votos libertarios y del radicalismo sería clave antes del recambio legislativo de diciembre.

Azerrat también destacó que el bloque peronista busca ampliar el alcance de la exención de Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales, mientras desde otros sectores opositores se cuestionan las prioridades de gasto frente a la emergencia social. La periodista subrayó que el oficialismo pretende avanzar con la aprobación del presupuesto antes del recambio porque la nueva conformación podría presentar más desafíos numéricos y políticos. En ese marco, la Legislatura viene de un año con escasas sesiones, y se espera que la llegada de nuevos referentes suba el perfil y la actividad parlamentaria.

Respecto a las figuras que ingresarán, la confirmación es que Manuel Adorni no asumirá su banca por haber sido designado jefe de Gabinete. En su lugar ingresaría Juan Ignacio Fernández. En el caso de Silvia Lospennato, a quien aún le restan años de mandato nacional, la expectativa es que finalmente asuma el cargo para el que fue elegida en la Ciudad. En cuanto a Leandro Santoro, su desembarco está asegurado y ya prepara proyectos, en un escenario donde se vuelve a hablar de posibles acercamientos con sectores referenciados en Horacio Rodríguez Larreta, lo que podría reconfigurar alianzas y estrategias dentro de la oposición porteña.