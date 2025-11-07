La nueva arquitectura interna del gobierno nacional

Tras las elecciones de medio término, el gobierno nacional avanzó con una serie de cambios en su estructura política. La designación de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior y el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, reordenaron el mapa interno de poder, en un contexto en el que LLA busca consolidar mayor capacidad de negociación legislativa, mientras absorbe figuras y voluntades de sectores del PRO. En paralelo, la Casa Rosada intenta proyectar una imagen más dialoguista, aunque sin modificar los objetivos que definieron la primera etapa de gestión.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Emmanuel Boente Brusa analizó que Milei llega a esta fase de gobierno “con fuerzas renovadas”, dado el respaldo electoral reciente y el crecimiento de su representación en Diputados y Senadores. Según el especialista, el Presidente mantendrá su rigidez estratégica, aunque con un tono discursivo más calculado y atento a sostener puentes con los gobernadores, especialmente frente a la posibilidad de impulsar reformas estructurales por vía legislativa que antes parecían más lejanas.

Boente Brusa también destacó el nuevo escenario dentro del PRO, donde la fuga de legisladores hacia La Libertad Avanza se profundiza en medio de una “crisis de identidad” del partido. De acuerdo con su análisis, las figuras que antes orbitaban bajo la influencia de Mauricio Macri hoy gravitan más cerca del oficialismo, lo que reduce el peso político del exmandatario. “La sangría probablemente continúe”, sostuvo, al señalar que el reacomodamiento se explica tanto por la pérdida de volumen parlamentario del PRO como por la percepción de dónde se concentra el poder real.

Respecto a la designación de Adorni como Jefe de Gabinete, el especialista remarcó que se trata de una apuesta firme del oficialismo por un actor central en la construcción política del espacio. Lo definió como una figura funcional a la lógica interna del gobierno, con validación pública y política, aun sin experiencia tradicional en gestión. En ese sentido, interpretó que el nombramiento responde a la necesidad del Presidente de rodearse de actores leales que hayan demostrado eficacia en momentos clave, especialmente de cara a una etapa donde el Ejecutivo buscará transformar su mayor capital legislativo en resultados concretos.