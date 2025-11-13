Sociedad

Rosalía y el renacer religioso de una generación

El reciente lanzamiento de Lux, el nuevo disco sinfónico de Rosalía con una fuerte impronta espiritual, reavivó el debate sobre la relación entre religión y juventud. El fenómeno, que algunos bautizaron como “efecto Rosalía”, pone en discusión si la fe vuelve a ocupar un lugar central en las nuevas generaciones. En un contexto de incertidumbre social y desconfianza hacia las instituciones, los jóvenes parecen buscar en la espiritualidad un refugio y una forma de identidad alternativa.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fortunato Mallimacci, sociólogo e investigador del CEIL en el CONICET, analizó el fenómeno y advirtió que “no se trata de un regreso masivo a la religión tradicional, sino de nuevas formas de lo religioso”. Según explicó, existe entre los jóvenes una búsqueda de sentido “más integral y menos burocrática”, que no necesariamente pasa por la práctica institucional. Esa inquietud, sostuvo, convive con una creciente desafección hacia los partidos políticos, el Estado y las iglesias, lo que da lugar a expresiones de espiritualidad más personales o comunitarias.

Mallimacci señaló que “la peregrinación es un ejemplo claro”: miles de jóvenes participan en experiencias como la caminata a Luján o el Camino de Santiago, aún sin profesar una fe concreta. También destacó la labor de colegios confesionales y grupos religiosos que promueven actividades solidarias, donde se combina la dimensión espiritual con la acción social. En esos espacios, dijo, muchos jóvenes encuentran “una manera distinta de vivir y de vincularse con los demás”.

El investigador observó además la influencia del papa Francisco, cuya prédica “social, humanista y misericordiosa” atrajo a sectores juveniles alejados de la práctica religiosa. En tiempos marcados por la lógica del mercado y la meritocracia, Mallimacci consideró que el mensaje del pontífice y de otros líderes espirituales ofrece “una contracultura basada en la justicia social, la comunidad y el amor al prójimo”. Esa búsqueda, concluyó, atraviesa a los jóvenes creyentes y no creyentes por igual, en una época que reclama nuevos lenguajes para hablar de la fe.

