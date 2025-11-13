Se encienden las alarmas por un acuerdo desigual con Estados Unidos

El gobierno argentino explora la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en el marco del viaje del canciller Pablo Quirno a Washington, donde se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y referentes de la Cámara de Comercio norteamericana. Desde la Casa Rosada crece el optimismo por un entendimiento que podría anunciarse en los próximos días, aunque especialistas advierten sobre los desafíos estructurales que implicaría para la economía local y la soberanía comercial del país.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Guillermo Chaves, dirigente del peronismo y ex jefe de Gabinete de Cancillería, sostuvo que “un tratado de libre comercio con Estados Unidos nunca puede ser bueno para la Argentina”. A su entender, el eventual acuerdo se enmarca en las condiciones que el Tesoro norteamericano habría impuesto tras los recientes salvatajes financieros. Chaves advirtió que el vínculo bilateral podría consolidar una relación “unidireccional” y afectar la política de “multialineamiento inteligente” que, a su juicio, debería guiar la estrategia internacional argentina.

El dirigente explicó que los intereses de Estados Unidos apuntan a consolidar el acceso a recursos estratégicos, como el litio y los minerales críticos, en un contexto de disputa global con China. En ese sentido, alertó que las ventajas ofrecidas al país del norte podrían profundizar “el proceso de desindustrialización” y generar un impacto negativo en el empleo y los salarios. Además, recordó que, por la normativa del MERCOSUR, la Argentina no puede firmar tratados de libre comercio individuales, por lo que cualquier avance requeriría consenso regional.

Chaves también cuestionó el perfil financiero del nuevo canciller. “Pablo Quirno proviene del mundo de la banca privada, no del comercio exterior, y eso se traduce en una política exterior enfocada en las finanzas más que en las exportaciones”, señaló. Para el ex funcionario, esta orientación refuerza una “mirada unidimensional” que subordina la estrategia económica a los intereses de los mercados y limita la capacidad del país de diversificar sus vínculos internacionales. “Lo que debería ser una política de desarrollo exportador se convierte en una lógica de mesa de dinero”, concluyó.