El rechazo ciudadano frena las reformas de Noboa

El pasado domingo, Ecuador vivió una jornada clave de democracia directa, con más de 13,9 millones de personas llamadas a las urnas para decidir sobre cuatro preguntas que podrían haber transformado el esquema político y constitucional del país. Las propuestas incluían permitir bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento público a partidos políticos, reducir el número de asambleístas y convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Arahí Vega, periodista de La Hora de Ecuador, se expresó sobre el contundente resultado: “el pueblo ecuatoriano dio un rotundo ‘no’ a todas las reformas” impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Para Vega, este rechazo refleja no solo desconfianza en las propuestas específicas, sino también una inquietud profunda sobre las intenciones del Ejecutivo.

Vega añadió que uno de los puntos más controvertidos fue la posible instalación de bases militares extranjeras. “Muchos ciudadanos interpretaron esto como una amenaza a la soberanía”, señaló, y destacó que la memoria histórica sobre presencia militar extranjera pesa en la ciudadanía. Además, alertó sobre el diseño temporal de una Asamblea Constituyente, que podría haber concentrado poder sin suficientes contrapesos, lo que generó resistencia incluso entre sectores que reconocen la necesidad de reformas.

Finalmente, la periodista subrayó que este referéndum marca un punto de inflexión para el gobierno de Noboa. Si bien sus propuestas buscaban una refundación institucional, el rechazo generalizado pone en evidencia un desalineamiento entre sus planes y las aspiraciones populares. Para Vega, la lectura clara es que “los ecuatorianos quieren cambios, pero no a cualquier costo”.

