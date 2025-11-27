Kicillof logró la aprobación de su Presupuesto, pero con endeudamiento en suspenso

La Legislatura Bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, pero dejó en pausa la autorización de endeudamiento que el gobernador Axel Kicillof considera “imperiosa” para el funcionamiento financiero de la provincia. Tras una sesión extensa y cargada de negociaciones cruzadas, diputados y senado convirtieron en ley las dos primeras iniciativas, mientras que el financiamiento quedó en un cuarto intermedio hasta el viernes. El monto solicitado asciende a más de 3.000 millones de dólares y requiere de una mayoría especial que, por ahora, el oficialismo no logró reunir.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Belén Robledo, periodista de Página 12 y Votación Nominal, explicó que la aprobación parcial reflejó un amplio acompañamiento opositor para el presupuesto y la ley impositiva, pero no así para el endeudamiento. “Hubo votos de distintas tribus políticas, salvo el PRO, La Libertad Avanza y la izquierda. El endeudamiento es el proyecto al que más atención le da el gobernador”, señaló. Robledo detalló que la sesión se extendió durante horas por intensas negociaciones que no alcanzaron para destrabar la autorización, motivo por el cual se resolvió postergar la discusión.

La periodista también advirtió que las internas políticas dentro del propio peronismo y en sectores de la UCR y el PRO impactaron de lleno en el debate. Entre los puntos de tensión mencionó la discusión por la distribución de obras entre municipios alineados con el oficialismo y los administrados por dirigentes de La Cámpora, además de la puja por cargos legislativos y eventuales cambios en el gabinete provincial. “Hay temores de desplazamientos y reclamos por cómo se reparten los recursos”, explicó, al marcar que estas diferencias se reflejaron en el freno al endeudamiento.

De cara al reinicio del debate, Robledo anticipó que el oficialismo buscará aprobar la ley antes de la renovación legislativa del 9 de diciembre, dado que la nueva composición, con un bloque libertario más fuerte y mayor afinidad con el PRO, podría complejizar aún más las negociaciones. “Hay una intención clara del gobierno de cerrarlo dentro del período ordinario. Mientras más se demore, más pedidos aparecen”, afirmó. Entre tanto, el Ejecutivo conversa con intendentes para sumar apoyos, en un escenario donde asegurar el financiamiento definirá el margen de acción política y económica de la provincia para 2026.