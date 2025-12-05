Cómo será la nueva Cámara de Diputados

La jura de los 127 nuevos diputados dejó en evidencia el clima político que atravesará la Cámara baja durante los próximos años. Lo que debía ser una ceremonia formal terminó convertida en una escena desbordada, atravesada por gritos, gesticulaciones, cruces entre bancadas, tensión en los palcos y la inesperada visita del presidente Javier Milei. Con una Libertad Avanza que desembarca como primera minoría, una oposición atomizada y viejos bloques en proceso de reacomodamiento, la sesión exhibió el modo en que se reconfigura el mapa parlamentario argentino.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leandro Bravo, periodista acreditado en el Congreso, definió la sesión como “caótica” y aseguró que funcionó como la verdadera antesala de la Cámara que se viene. Relató que la presencia sorpresiva del presidente tensó aún más un ambiente ya caldeado y que la oposición reaccionó con gestos, gritos y reclamos públicos. Bravo también detalló episodios que no quedaron muy registrados en la transmisión oficial: desde los insultos en los palcos libertarios hasta los enfrentamientos entre diputadas, que alimentaron un clima comparable, según él, a “una cancha de fútbol”.

El periodista señaló que la sesión expuso no solo tensiones ideológicas sino también rupturas internas. Según explicó, Unión por la Patria vive un proceso de desmembramiento que se profundiza tras la elección, mientras que el PRO enfrenta malestar interno por la fuga de legisladores hacia La Libertad Avanza, negociaciones que tuvieron como figura clave a Patricia Bullrich. En paralelo, bloques chicos como Coherencia, Provincias Unidas o los espacios provinciales del norte aparecen como potenciales árbitros en votaciones ajustadas, especialmente para un oficialismo que buscará apoyo de gobernadores como Jaldo (Tucumán) o Jalil (Catamarca).

Bravo también confirmó que la continuidad de Martín Menem al frente de la Cámara “nunca estuvo en duda”, tanto por el respaldo interno del oficialismo como por el apoyo de aliados estratégicos. Con una Libertad Avanza que pasa de 39 a 95 diputados en apenas dos meses, más el acompañamiento del PRO y sectores del peronismo federal, el periodista consideró que el oficialismo llega a este nuevo ciclo legislativo con margen para impulsar reformas estructurales. Pero advirtió que el deterioro del debate parlamentario, visible en la sesión de jura, será un factor central para comprender el clima político que dominará el Congreso en esta nueva etapa.

¿Cuántos diputados tendrá cada bloque?

La Libertad Avanza: 95

Unión por la Patria: 93

Provincias Unidas: 22

PRO + UCR + MID: 22

Innovación Federal: 7

FIT: 4

Coherencia: 3

Independencia: 3

Elijo Catamarca: 3

Producción y Trabajo: 2

La Neuquinidad: 1

Defendamos Santa Fe: 1

PJ San Luis: 1