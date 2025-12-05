El FMI le exige a Argentina acumular reservas antes de fin de año

En su conferencia semanal, el Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco en la delicada situación de las reservas internacionales de Argentina, advirtiendo que el país está incumpliendo la meta acordada de acumulación y que esto limita cualquier tipo de asistencia o alivio financiero.

En comunicación con Frecuencia Zero, el economista José Castillo, explicó que el FMI remarcó que Argentina debe recomponer sus reservas de manera inmediata, teniendo en cuenta que el stock actual sigue siendo negativo, muy por debajo del objetivo de +2.500 millones de dólares fijado en el acuerdo.

“La única forma que tengo de juntar reservas es salir a comprar, y eso me sube el tipo de cambio y la inflación. Y la respuesta del Fondo es muy simple: que se vaya para arriba.” comenta José Castillo.

El Fondo también descartó la posibilidad de un nueva nueva ayuda económica hacia Argentina, dejando en claro que ahora es el gobierno argentino quien debe realizar el ajuste y juntar dólares por sus propios medios. La advertencia fue explícita: el FMI no reducirá las exigencias ni acelerará negociaciones hasta que Argentina muestre avances concretos en materia de reservas.

Escuchá la entrevista completa ahora ¡No te la pierdas!