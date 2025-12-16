Internacional

El voto castigo llevó a Kast al poder en Chile

La victoria de José Antonio Kast en el balotaje presidencial marcó un punto de inflexión en la política chilena. Con cerca del 60% de los votos y una alta participación impulsada por el voto obligatorio, el candidato de la derecha se impuso en un escenario atravesado por el desgaste del gobierno saliente, el rechazo a los procesos constituyentes y una creciente demanda social por seguridad y estabilidad económica. El resultado confirmó una tendencia de alternancia en el poder y evidenció un fuerte voto castigo hacia la izquierda, que no logró retener el respaldo mayoritario del electorado.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Erick Rojas Montiel analizó que el triunfo de Kast no fue sorpresivo y respondió a factores acumulados en los últimos años. El analista político sostuvo que el electorado chileno es cada vez más “instrumental”, menos ideologizado y dispuesto a castigar a los gobiernos mal evaluados. En ese marco, explicó que parte sustancial de los votos obtenidos por Franco Parisi en la primera vuelta migraron hacia Kast, mientras que otro segmento optó por el voto nulo o blanco. También remarcó el peso del anticomunismo en sectores adultos del electorado y el error estratégico de la izquierda al postular una candidatura que generó fuertes rechazos.

Rojas Montiel señaló además que, pese a las lecturas que vinculan a Kast con el pinochetismo, la elección parece haber corrido ese eje histórico del debate político chileno. Según su mirada, hoy las principales preocupaciones sociales pasan por la seguridad, la inflación y la economía, y no por los clivajes del pasado. En ese contexto, advirtió que el respaldo obtenido no es estructural y que el nuevo gobierno enfrentará un escenario parlamentario fragmentado, donde el desafío central será generar acuerdos y mostrar resultados concretos en los primeros meses de gestión para sostener el apoyo ciudadano.

Escuchá la entrevista con Erick Rojas Montiel en FRECUENCIA ZERO y compartí.
