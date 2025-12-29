El fútbol argentino y un 2025 de sorpresas

El fútbol argentino cerró el 2025 como un año atravesado por la imprevisibilidad, con campeones inesperados, rendimientos cambiantes y una fuerte carga simbólica dentro y fuera de la cancha. En un calendario cargado, con múltiples títulos y formatos, la temporada dejó más interrogantes que certezas, consolidando una sensación de paridad que atravesó a los equipos y puso en discusión los criterios para evaluar rendimientos anuales. En ese marco, el balance futbolístico se construyó más desde los procesos y los momentos que desde hegemonías sostenidas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Matías Rechioni analizó que el año no tuvo un “equipo del año” indiscutido, sino etapas bien marcadas donde distintos clubes lograron destacarse. Valoró especialmente las consagraciones de Platense e Independiente Rivadavia como las grandes sorpresas de la temporada, además de remarcar el protagonismo de Rosario Central, Argentinos Juniors y Estudiantes en distintos tramos del calendario. “Fue un año de momentos”, sintetizó el periodista deportivo, quien señaló que la irregularidad general impidió que un solo equipo domine de punta a punta, incluso en el análisis de la tabla anual.

A la hora de elegir al entrenador del año, Rechioni no dudó en destacar el trabajo de Nicolás Diez al frente de Argentinos Juniors, resaltando su propuesta futbolística y la competitividad lograda, aunque sin coronación. En cuanto a la selección argentina, el periodista sostuvo que el equipo llega al Mundial 2026 con una base sólida y una identidad consolidada, incluso demostrando comodidad en partidos sin Lionel Messi. Si bien consideró probable la presencia del capitán en la próxima Copa del Mundo, advirtió que su rol podría ser diferente, mientras destacó la fortaleza colectiva y el compromiso del plantel como los principales activos de cara a la defensa del título.

Los campeones del año

Supercopa Internacional 2024 : Talleres (la final se jugó el 5 de marzo de 2025).

: Talleres (la final se jugó el 5 de marzo de 2025). Torneo Apertura 2025 : Platense.

: Platense. Supercopa Internacional 2025 : Vélez.

: Vélez. Supercopa Argentina : Vélez.

: Vélez. Copa Argentina : Independiente Rivadavia.

: Independiente Rivadavia. Liga Profesional : Rosario Central.

: Rosario Central. Torneo Clausura 2025 : Estudiantes.

: Estudiantes. Trofeo de Campeones 2025: Estudiantes.