Corrientes bajo el agua: lluvia histórica y evacuados en emergencia

La provincia de Corrientes atraviesa una grave emergencia hídrica luego de una semana marcada por lluvias excepcionales que acumularon cerca de 500 milímetros, un registro muy por encima de los valores habituales para esta época del año. En algunas zonas, el acumulado mensual alcanzó los 770 milímetros, cuando el promedio histórico ronda los 170. La intensidad y concentración de las precipitaciones provocaron anegamientos en distintas localidades, colapsaron desagües y rutas, y obligaron a desplegar operativos de emergencia. Según datos oficiales del Comité Operativo de Emergencia, la cifra de evacuados ascendió a 495 personas, con San Luis del Palmar como la localidad más afectada, concentrando más de un centenar de damnificados.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Roberto Obregón, periodista de Corrientes, detalló que la magnitud del fenómeno climático explica gran parte de la crisis actual. Señaló que se registraron chaparrones muy intensos en lapsos breves, como 115 milímetros en apenas 45 minutos, muy por encima de la capacidad de absorción de los sistemas pluviales urbanos y rurales. “Cuando el suelo está saturado y los desagües colapsan, el agua termina desbordando riachuelos, alcantarillas y caminos”, explicó. En ese contexto, destacó el trabajo del gobierno provincial a través de Defensa Civil, el Ministerio de Salud y Desarrollo Humano, que asisten a los evacuados en centros habilitados con alimentación, abrigo y atención sanitaria, mientras se monitorea la evolución de los niveles de agua ante nuevos pronósticos de lluvia.

Obregón también puso el foco en una situación estructural que agravó el impacto de las precipitaciones, especialmente en San Luis del Palmar: la paralización judicial de una obra de dragado en el riachuelo que atraviesa la zona. Según relató, años atrás el gobierno provincial había iniciado trabajos de limpieza y drenaje del cauce, que llegaron a ejecutarse en un 40%, pero una demanda presentada por una organización ambientalista derivó en un fallo judicial que ordenó frenar las tareas. Desde entonces, ninguna draga volvió a intervenir en el riachuelo. De acuerdo con el periodista, si esas obras se hubieran completado, el escurrimiento del agua habría sido más eficiente y el impacto de las lluvias actuales “seguramente no habría sido tan grave”, especialmente en las áreas que hoy concentran la mayor cantidad de evacuados.